Asya Atlı Spor Kulübü sezonu açıyor

KKTC Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart’ta Asya Atlı Spor Kulübü- Akova’da gerçekleşecek.

Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi tarafından da katkı konulan etkinliklere Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanındaki atlı spor kulüplerinden yoğun ilgi bekleniyor.

İki gün sürecek etkinliğe tüm binicilik sporu meraklıları ve halkımız davetlidir.

Asya Atlı Spor Kulubü’nde iki gün boyunca sürecek olan yarışmaların programı ise şöyle:

14 Mart 2020, Cumartesi

Yarışma başlangıç saati: 12:00

Kategoriler:

70cm X (cross pole)- 12 Yaş Altı

70cm – Acemi Parkuru

90cm

15 Mart 2020, Pazar

Yarışma başlangıç saati: 12:00

Kategoriler:

80cm Yeni biniciler

100cm Barajlı

120cm