Asya Atlı Spor Kulübü sezonu açıyor

KKTC Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart’ta Asya Atlı Spor Kulübü- Akova’da gerçekleşecek.
Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi tarafından da katkı konulan etkinliklere Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanındaki atlı spor kulüplerinden yoğun ilgi bekleniyor.
İki gün sürecek etkinliğe tüm binicilik sporu meraklıları ve halkımız davetlidir.
Asya Atlı Spor Kulubü’nde iki gün boyunca sürecek olan yarışmaların programı ise şöyle:
14 Mart 2020, Cumartesi
Yarışma başlangıç saati: 12:00
Kategoriler:
70cm X (cross pole)- 12 Yaş Altı
70cm – Acemi Parkuru
90cm
15 Mart 2020, Pazar
Yarışma başlangıç saati: 12:00
Kategoriler:
80cm Yeni biniciler
100cm Barajlı
120cm