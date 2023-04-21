Ataoğlu MTG’yi tebrik etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 2022-23 KKTC AKSA Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü (MTG) takımını kutladı.

taoğlu kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2022-23 KKTC AKSA Süper Ligi’nde üst üste dördüncü kez şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Mağusa Türk Gücü futbol takımını yürekten tebrik ediyorum. Bu büyük başarıya ulaşmanızda emeği geçen tüm kulüp yöneticilerini, teknik ekip üyelerini, oyuncuları ve en önemli destek olan MTG taraftarlarını en içten tebriklerimi sunuyorum. Her takımın gösterdiği çaba ve performans, büyük bir saygıyı hak ediyor. Bu yıl ligde oynamış tüm takımlara, heyecanlı bir sezon için teşekkür etmek istiyorum. Sizler, birçok futbolseverin yüzünü güldürdünüz ve hayranlık uyandırdınız. Bu başarınız, sadece futbolun güzelliğini göstermekle kalmadı, aynı zamanda takım ruhu, centilmenlik ve rekabet etmenin önemini de ortaya koydu. Süper Lig’de ve alt liglerde bulunan takımlarımızın mücadelesi ve performansı için emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.”