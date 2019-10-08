Atatürk Stadyumunda 4 gol

K-Pet Süper Lig'in 4'üncü hafta kapanış maçında Yenicami ile Lefke karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Lefke hızlı başladı ve 5'inci dakikada Yılmaz Şipal'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Lefke İkinci devreye de hızlı başladı ve 54'üncü dakikada yabancı oyuncusu Okoire ile farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 81'inci dakikada Serge Abaka ile ümitlendi.

Bu golden iki dakika sknra Hasan Celil Evren ile 2-2 beraberliği yakaladı.

Maçta başka gol olmazken, Yenicami puanını 10'a, Lefke 2 puana yükseldi.