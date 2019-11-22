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Atatürk Stadyumunda 5 gol

Atatürk Stadyumunda 5 gol
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Süper Ligde 11.haftanın açılış karşılaşmasında Yenicami, Mağusa Türk Gücü’nü ağırladı.

Atatürk Stadyumunda oynanan ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçı Kerem Eran yönetti.

Maçta 7.dakikada Ünal Kaya ile MTG 1-0 öne geçti.

Bu gole 71.dakikada Yenicami’den Mehmet yanıt verdi ve maça denge geldi.

67.dakikada ise Abaka sahneye çıktı ve siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

77.dakikada ise Dino Peter ile MTG yeniden eşitliği yakaladı.

90-2 dakikada ise Amenyaglo MTG’yi öne geçirdi ve maç 3-2 MTG’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Yenicami  23 puanda kalırken  Mağusa Türk Gücü de puanını 25’e taşıdı.

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