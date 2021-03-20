Atletizm Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurulu tamamlandı. Mevcut başkan Halil Samani üyelerin onayını alarak yeniden başkan seçildi.

Federasyonun Olağan Seçimli Genel Kurulu, daha önce açıklanan Hasan Ruso Lokali yerine pandemi önlemleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirildi.

Genel kurul divan oluşumu ile başladı. Divan başkanlığına Simay Kanan, divan sekreterlik görevine Enver Mesutoğlu ve Halil Müderris getirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Federasyon Mali Sekreteri Ozan Yoran 2020 yılı mali raporunu üyelere aktarırken, rapor oybirliği ile onaylandı.

Başkan Halil Samani 2020 faaliyet raporu ve 2021 taslak faaliyet takvimini üyelere aktardı. Her iki rapor da üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Halil Samani 3 yıllığına yeniden

Genel kurulda daha sonra gündem gereği başkanlık seçimine geçildi. Halil Samani’nin tek aday olarak yer aldığı seçimde, genel kurula katılım gösteren 7 üyenin 5 tanesi kullandıkları oylarla Samani’nin 3 yıl süreyle bir dönem daha başkanlığına onay verdi. Genel kurul dilek ve temenniler gündem maddesi ile tamamlandı.