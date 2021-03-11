Atletizmde genel kurul 20 Mart’ta

KKTC Atletizm Federasyonu 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 20 Mart Cumartesi günü yapılıyor. Daha önce 13 Mart tarihinde yapılacağı açıklanan genel kurul, Covid-19 önlemleri gözetilerek bir hafta sonraya, 20 Mart tarihine ertelendi. Hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılacak olan genel kurul federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde üye kulüplerin katılımı ile saat 11.00’de başlayacak. Olağan Genel Kurul gündemi şu şekilde:

GÜNDEM:

1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

2) 2020 yılı faaliyet programının okunup aklanması

3) 2021 yılı faaliyet programının sunumu

4) Mali raporun okunup aklanması

5) Başkanlık seçimi

6) Görüş ve öneriler