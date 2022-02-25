Atletizmde genel kurul yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurulu yarın (26 Şubat Cumartesi) federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde saat 11.00’de yapılacak. Mevcut başkan Halil Samani’nin istifasını sunmasının ardından başkanlık için başvuru süresi tamamlandı. Başkanlığa tek başvuru Ferhat Sakallı tarafından yapıldı. Sakallı’nın üyelerden onay isteyeceği olağanüstü genel kurul gündemi şu şekilde:

Gündem

1. Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

2. 2021 yılı faaliyet programının okunup onaya sunulması

3. 2022 yılı faaliyet programının sunumu

4. Mali raporun okunup aklanması

5. Başkanlık seçimi

6. Görüş ve öneriler