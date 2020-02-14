banner22

Atletizmde Mali Genel Kurul yapılıyor

Atletizmde Mali Genel Kurul yapılıyor
banner32

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Genel kurul saat 11.00’de federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yer alacak. Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu ile başlayacak olan genel kurul sırasıyla 2019 faaliyet programının okunup aklanması ve 2020 faaliyet programının sunumu ile devam edecek. Mali raporun okunup üyelerden onay istenmesinin ardından görüş ve önerilerin ardından genel kurul tamamlanacak.

Genel kurulun gündemi şu şekilde:

1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

2) 2019 faaliyet programının okunup aklanması

3) 2020 faaliyet programının sunumu

4) Mali raporun okunup aklanması

5) Görüş ve öneriler

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Esnaf ve Zanaatkarlar Odasından asgari ücret tepkisi
Esnaf ve Zanaatkarlar Odasından asgari ücret tepkisi
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿