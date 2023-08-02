Atletizmde milliler Konya’da başarı arayacak

KKTC Atletizm Federasyonu U16 ve U18 Milli Takımı, Konya’da düzenlenecek Turkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası’na katılmak için adadan ayrıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarış 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’nın başkanlığını yaptığı kafilede 11 sporcu, 3 antrenör ve 1 idareci bulunuyor.

Yarışta U16 kategorisinde Ada Kafa 800 ve 300 metre, Emine Damdelen uzun atlama, Laren Şeren 100 ve 200 metre, Bartu Güzen 100 ve 200 metre, Efe Ahmet Kaptan 100 ve 200 metre, Yılgar Yarış Doğaç ise gülle atma branşında yarışacak.

U18 kategorisinde ise Aslıhan Kandil 100 ve 200 metre, Ecem Nehir Çelik uzun atlama, Gürsu Gülerler 100 metre engelli ve 200 metre, Kazım Rüstem Gül yüksek atlama ve Turgut Çelikoğlu 100 metre ile uzun atlama branşlarında yer alacak.

Kafilede Ersin Doğaç, Hüseyin Eğitmen ve Salih Boransel antrenör, Fikriye İyican idareci olarak bulunuyor.