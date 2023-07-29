Atletler kendilerini denedi

KKTC Atletizm Federasyonu, Deneme Yarışı düzenledi. 28 Temmuz Cuma günü, Atatürk Stadı’nda yer alan yarış saat 19.00’da başladı. Yılın son pist yarışında atletler branşlarında kendilerini denemek, son durumlarını görmek için yarıştı. Sporcu ailelerinin de ilgi gösterdiği, küçük yaştan master kategorisine kadar atletlerin yer aldığı yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, özellikle ilerleyen günlerde Türkiye’de yarışacak olan atletler de hazırlıkları çerçevesinde yarışma fırsatı yakalamış oldu.