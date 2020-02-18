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Atmalarda seçme yarışları yapıldı

Atmalarda seçme yarışları yapıldı
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KKTC Atletizm Federasyonu, Seyfi Alanya Atmalar Kupası’na katılacak sporcuları belirlemek için seçme yarışları bugün  Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan yarışlarla tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde Mersin’de Büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde düzenlenecek olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası’na katılacak olan isimleri belirlemek için düzenlenen seçme yarışlarında yer almak için atletler yarıştı. Baraj geçerek organizasyona katılmaya hak kazanacak olan atletler ilerleyen günlerde açıklanacak.

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