Avrupa basketbolunun en büyüğü Anadolu Efes

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı 8 sayıyla etkili olan Anadolu Efes karşısında Davies ile 10 sayı bulan Barcelona, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Barcelona, Bolmaro'nun kaydettiği sayılarla 12. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 25-24'e getirdi. İspanya temsilcisi, Higgins'in serbest atış çizgisinden sayılarıyla 15. dakikada farkı 5'e çıkardı: 29-24. Anadolu Efes, bu dakikadan sonra sahneye çıkan Larkin'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 19. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 29-36. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-52. Higgins ile dış atışlardan skor üreten Barcelona karşısında Micic ve Larkin ile 16 sayı bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-58 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta Barcelona, 35. dakikada Mirotic'in pota altı sayısıyla eşitliği yakaladı: 69-69. Lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 69-72. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, Larkin, Singleton ve Micic'in sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 5'e yükseltti: 74-79. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, parkeden 86-81 galip ayrılarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, kupasını aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Barcelona'ya üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, Avrupa şampiyonluğunu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı. Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan da şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Organizasyonda Barcelona'nın oyuncuları ile teknik heyetine de ikincilik ödülleri verildi.

Dörtlü Final'in MVP'si Micic

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona ile oynanan final maçında 25 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.

Öte yandan Micic ile milli oyuncu Shane Larkin, final müsabakasının en iyi oyuncuları seçildi.

Türk Hava Yolları Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, maçın hemen ardından MVP (Most Valuable Player-En Değerli Oyuncu) olarak seçilen Vasilije Micic, THY, yolcu sadakat programı Miles&Smiles'tan tam 1 milyon seyahat mili ödülünün de sahibi oldu.

25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını kazandı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

Ergin Ataman, kupa koleksiyonunu tamamladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.

Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Ataman, 3 unvanın sahibi oldu

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğuyla 3 unvanın sahibi oldu.

Ataman, Dusan Ivkovic ve David Blatt'ın ardından hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını elde etti.

Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.

Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Türk basketbolunun Avrupa'da 10. kupası

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

Barcelona ikincilikle yetindi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Anadolu Efes'e yenilen Barcelona, ikincilikle yetindi.

İspanya ekibi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunu 6. kez ikinci tamamladı.

Barcelona, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, şampiyonluğa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "THY Euroleague finalinde rakibi Barcelona'yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ülkemize böylesi bir gururu yaşatan, bu başarının mimarı antrenör Ergin Ataman ve öğrencilerini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "THY EuroLeague'de Final Four mücadelesinden zaferle ayrılarak şampiyon olan takımımız Anadolu Efes'i ülkemize bu gururu yaşattığı için yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i canıgönülden tebrik ediyorum. Bize çok güzel bir mutluluk yaşattınız. Başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Euroleague şampiyonu milli gururumuz Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü... Tebrikler." ifadesini kullandı.

Bakanlar THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Bazı bakanlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında, "Anadolu Efes kaldığı yerden Avrupa basketbolunda iz bırakmaya devam ediyor. Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu olan Anadolu Efes ve sporcularını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EuroLeague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında, "THY EuroLeague Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes'in sporcularını ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu büyük gurur için yürekten tebrikler." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2020-2021 Euroleague Şampiyonu olan Anadolu Efes'i kutluyorum. Yaşattığınız mutluluk için teşekkürler Anadolu Efes." paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Anadolu Efes, Euroleague yarı finalinde Rus takımı CSKA'yı, finalde de İspanyol takımı Barcelona'yı yenerek şampiyon oldu. Başta oyuncularımız olmak üzere, bu başarıda payı olan herkesi kutluyorum. Potalar, Avrupa'nın en büyüğünü çok iyi tanıyor, çok!" mesajını yayımladı.

Spor federasyonları ve kulüpler, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Spor federasyonları ve kulüpler, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes Basketbol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonunun yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da aralarında yer aldığı kulüpler, internet sitelerinde yer verdikleri mesajla Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutladı.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyük kupasının tekrar ülkemize geliyor olması basketbolseverler olarak bizi her daim gururlandırmıştır. Anadolu Efes'in son 2 senedir inanılmaz yükselen grafiği vardı. Sonuçta en büyük kupayı kazandırdı. Başta Tuncay Özilhan ve ailesi, daha sonra büyük övgüyü hak eden Ergin hoca ve oyuncularını ne kadar tebrik etsek azdır." dedi.

Türk basketbolseverler için özel bir gecenin yaşandığına dikkati çeken Türkoğlu, "Ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getirdikleri için hepimiz mutlu ve gururluyuz. Daha önce Fenerbahçe yatırımlar yapmıştı. Üst üste final oynama şansı kazanmıştı. Anadolu Efes de bu tarz yatırımlar yaptığı zaman, bu değerli oyuncularla Avrupa'nın en büyük organizasyonunda final oynama ve kupayı alma başarısı gösterdi." ifadelerini kullandı.