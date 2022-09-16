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Avrupa'da Başakşehir fırtınası devam ediyor
Spor
16 Eylül 2022 Cuma 00:06
Kıbrıs Genç Tv
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.
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