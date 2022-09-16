Avrupa'da Başakşehir fırtınası devam ediyor

Avrupa'da Başakşehir fırtınası devam ediyor

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

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