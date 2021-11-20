Avrupa Liglerinde gecenin maçları

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, deplasmanda Lazio'yu 2-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takım karşılaştı.

Mücadelenin 20. dakikasında Laziolu Cataldi'nin Juventuslu Morata'ya müdahalesine hakem Marco Di Bello, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Leonardo Bonucci, Juventus'u maçta öne geçirdi: 0-1.

Konuk Juventus, başka gol pozisyonları da bulduğu devre sonunda soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Maçın 81. dakikasında Juventus, bir penaltı daha kazandı. 83'üncü dakikada bir kez daha topun başına geçen Bonucci, penaltıyı gole çevirerek, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Maçın son anlarında farkı daha da artıracak fırsatlardan sonuç alamayan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 21'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Juventus'un henüz 13. hafta maçını oynamamış olan lider Napoli ile arasında 11 puan fark bulunuyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio ise Serie A'daki 4. yenilgisini Juventus karşısında yaşadı. Lazio, 21 puanla 5. basamakta kaldı.

Ligin 13. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta Atalanta, konuk ettiği Spezia'yı 5-2 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Signal Iduna Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı.

Stuttgart'ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, puanını 27'ye çıkardı.

Sarı-siyahlılar, 28 puanı bulunan Bayern Münih'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Stuttgart ise 10 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Leipzig deplasmandan puansız döndü

Hoffenheim'ın sahasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Diadie Samassekou ve 68. dakikada Munas Dabbur attı.

Leipzig, bu sonuçla 18 puanda kaldı. Hoffenheim ise puanını 17'ye yükseltti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Bochum'u 1-0, Borussia Mönchengladbach da Greuther Fürth'ü 4-0 mağlup etti. Arminia Bielefeld-Wolfsburg karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

Ligue 1'in 14. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada kendi kalesine Dennis Appiah ve 87. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galip geldi. Nantes'ın golünü 76. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Ev sahibi ekibin kalecisi Keylor Navas, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu arada PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ligue 1'de çıktığı 6. karşılaşmada ilk golünü attı.

Ligde 37 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Üç haftadır galip gelemeyen Nantes, 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal'ı ağırlayan Liverpool, Sadio Mane'nin 39, Diogo Jota'nın 52, Muhammed Salah'ın 73 ve Takumi Minamino'nun 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

İki hafta sonra galip gelen ve 25 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde ikinci sıraya yükseldi. Sekiz hafta sonra mağlup olan Arsenal ise 20 puanla 5. basamakta yer aldı.