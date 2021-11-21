Avrupa Liglerinde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.
Ligin 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Ajax, Mandemakers Stadı'nda RKC Waalwijk'e konuk oldu.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 17. ve 83. dakikalarda Sebastien Haller, 42. ve 57. dakikalarda Steven Berghuis, 74. dakikada Jurrien Timber'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Puanını 30'a çıkaran Ajax, ligde averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı RKC Waalwijk ise 15. sırada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Marco Asensio (Dk. 19) ve Nacho'nun (Dk. 25) golleriyle 2-0 öne geçti.
Ev sahibi takım Luis Suarez (Dk. 34) ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Real Madrid'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Granada'da Ramon Rodriguez 66. dakikada Vinicius'a yaptığı faulden, teknik direktör Robert Moreno da hakemin kararına itirazdan direkt kırmızı kart gördü.
Real Madrid, bir maçı eksik olmasına rağmen 30 puanla liderliğe yükseldi.
Granada ise 11 puanla 18. sırada kaldı.
Lige iyi bir başlangıç yapan Real Sociedad (28 puan), bu akşam sahasında oynayacağı maçta Valencia'yı yenmesi halinde Real Madrid'i geçerek, liderlik koltuğuna oturacak.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton'ı 3-0 yendi.
Bu sezon zirve mücadelesi veren Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri ve 86. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.
Puanını 26'ya çıkaran City, lider Chelsea'nin ardından haftayı ikinci sırada tamamladı. Everton ise 15 puanla 11. sırada kaldı.Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 21:59