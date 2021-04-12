Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Şampiyonluk yarışını önde götüren Manchester City, 10 kişi kalan Leeds United'a 2-1 mağlup olarak 31. haftayı puansız kapattı.

Manchester United, geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 3-1 yenerek Manchester City'nin puan kaybını iyi değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekiplerden Leicester City, West Ham United'a 3-2 kaybederken, Chelsea, Crystal Palace'ı 4-1, Liverpool ise Aston Villa'yı 2-1 yendi.

Manchester City'nin 74 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde, 63 puanlı Manchester United, 56 puana sahip Leicester City ve 55 puanlı West Ham United, ilk 4 içinde yer aldı.

La Liga

Real Madrid, El Clasico'da konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Lider Atletico Madrid, Real Betis ile 1-1 berabere kalarak üst üste 2. hafta puan kaybı yaşadı.

Zirve takibini sürdüren Sevilla ise bugün Celta Vigo deplasmanına konuk olacak.

La Liga'nın 30. haftasında 67 puanlı Atletico Madrid'i, Real Madrid bir, Barcelona 2, bir maçı eksik Sevilla da 9 puan geriden takip ediyor.

Serie A

Ligin zirvesindeki Inter, Cagliari karşısında 1-0 galip gelerek üst üste 11 maçını kazandı.

Milan, kümede kalma savaşı veren Parma'yı 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Juventus, Genoa'yı 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapatırken, Atalanta ise Fiorentina'yı 3-2'yle geçti.

Serie A'nın 30. haftasında Inter, 74 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü. Lideri, 63 puanla Milan, 62 puanla Juventus, 61 puanla Atalanta izledi.

Bundesliga

Lider Bayern Münih, sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Leipzig, deplasmanda Werder Bremen’i 4-1 mağlup ederek lideri takibini sürdürdü.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Eintracht Frankfurt, Wolfsburg'u 4-3 mağlup etmesini bildi.

Bundesliga'nın 28. haftasında 65 puanlı Bayern Münih, zirvede kalmaya devam etti. Leipzig 60 puanla ikinci, Wolfsburg 54 puanla üçüncü, Eintracht Frankfurt ise 53 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Ligue 1

Şampiyonluğun iddialı adayından Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Metz karşısında 2-0 kazandı.

Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg'u 4-1 mağlup ederek lider Lille'i takibe devam etti.

Monaco, deplasmanda Dijon'u 3-0 yenerken, Olympique Lyon ise Angers önünde aynı skorla galip geldi.

Ligue 1'de 32. haftanın ardından puanını 69'a çıkaran lider Lille'i 66 puanla PSG, 65 puanla Monaco, 64 puanla Olympique Lyon takip etti.