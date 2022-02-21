Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Tottenham, liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Manchester City'ye konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı. Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Liverpool, sahasında Norwich City'yi 3-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı. Liverpool böylece Manchester City ile arasındaki farkı 6 puana indirdi.

Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0, Manchester United da konuk olduğu Leeds United'ı 4-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 26. haftası sonunda 63 puanı bulunan Manchester City'yi, 57 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 50 puanlı Chelsea (bir maçı eksik) ve 46 puana sahip Manchester United izledi.

La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, evinde oynadığı Alaves karşılaşmasını 3-0 kazandı.

Real Madrid, Espanyol deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan en yakın takipçisi Sevilla ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

Real Betis, sahasında Mallorca'yı 2-1, Barcelona da deplasmanda Valencia'yı 4-1 yendi.

Hafta içi oynadığı erteleme maçında Levante'ye 1-0 yenilen son şampiyon Atletico Madrid ise Osasuna deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

La Liga'nın 25. haftası sonunda 57 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 6, Real Betis 11, Barcelona (bir maçı eksik) ve Atletico Madrid 15 puan geriden takip etti.

Serie A

Haftaya lider başlayan Milan, konuk olduğu lig sonuncusu Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu Inter, sahasında Sassuolo'ya 2-0 yenilerek Milan'ın puan kaybını değerlendiremedi.

Juventus ile Torino arasındaki derbi maç 1-1 sona erdi.

Cagliari-Napoli karşılaşmasıyla tamamlanacak Serie A'nın 26. haftasını 56 puanla geçen Milan'ı, 54 puanla Inter (bir maçı eksik), 53 puanla Napoli ve 47 puanla Juventus izledi.

Bundesliga

Zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde 1-0 geriye düştüğü Greuther Fürth karşılaşmasını 4-1 kazandı.

Borussia Dortmund sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 6-0 yendi.

3. sıradaki Bayer Leverkusen ise Mainz deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı.

Bundesliga'nın 23. haftasının ardından 55 puana sahip Bayern Münih'i, 49 puanlı Borussia Dortmund ve 41 puanı bulunan Bayer Leverkusen takip etti.

Ligue 1

Nantes, lider PSG'ye ligin 25. haftasında 2. mağlubiyetini yaşattı. Ev sahibi Nantes, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Olimpik Marsilya, sahasında Clermont'a 2-0 yenildi. Nice ise evinde Angers'i 1-0 mağlup etti.

PSG, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 46 ve Nice 45 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor.