Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Manchester kenti takımlarının derbisinde lider City, konuk ettiği United'ı 4-1'le geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, ağırladığı West Ham United'ı 1-0'lık skorla geçti. Chelsea ise Burnley deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Premier Lig'in 28. haftası sonunda 69 puanı bulunan lider Manchester City'yi, 63 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 53 puanlı Chelsea (iki maçı eksik) ve 48 puanlı Arsenal (üç maçı eksik) takip ediyor.

La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti. Real Madrid'in en yakın takipçisi Sevilla ise Alaves deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona, geriye düştüğü maçta konuk olduğu Elche'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla geçti. Atletico Madrid ise Real Betis deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

La Liga'nın 27. haftası sonunda 63 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 55, Barcelona (bir maçı eksik) ve Atletico Madrid 48 puanla izliyor.

Serie A

Şampiyonluk yarışında büyük bir çekişme yaşanan Serie A'da, zirvenin iki iddialı takımından Milan, deplasmanda Napoli'yi 1-0 yenerek liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.

Geçen sezonun şampiyonu Inter, ağırladığı Salernitana'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yendi. Juventus ise konuk ettiği Spezia'yı 1-0'la geçti.

Serie A'nın 28. haftasında Milan 60 puanla lider, bir maçı eksik Inter 58 puanla ikinci, Napoli 57 puanla üçüncü, Juventus 53 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Bundesliga

Bu sezon da zirvenin en iddialı takımı konumundaki son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un lig maçı, rakibi Mainz 05'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Hoffenheim, konuk olduğu Köln'ü 1-0'la geçerken, Leipzig ise evinde Freiburg'la 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasının ardından 59 puana sahip Bayern Münih'i, 50 puanlı Borussia Dortmund (bir maçı eksik), 45 puanlı Bayer Leverkusen, 43 puanlı Hoffenheim ve 41 puanlı Leipzig takip ediyor.

Ligue 1

Ligin 27. haftasında lider PSG, sezonun formda takımlarından Nice'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

PSG ile arasındaki puan farkını azaltma şansını iyi kullanamayan Olimpik Marsilya, konuk ettiği Monaco'ya 1-0 yenildi. Son şampiyon Lille ise milli oyuncu Zeki Çelik'in gol attığı maçta ağırladığı Clermont'u 4-0 mağlup etti.

Aldığı mağlubiyete rağmen PSG, 62 puanla açık ara liderliğini sürdürdü. Nice 49, Olimpik Marsilya 47, Rennes 46 puanla Paris temsilcisinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.