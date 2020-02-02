Badminton kafilesi Ankara'da yarışıyor

Türkiye'bin Ankara ilinde, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde Prof.Dr.A.Faik İmamoğlu anısına düzenlenmekte olan, Türkiye Halk Veteranlar ve Master Veteranlar Badminton Şampiyonasına katılan K.K.T.C kafilesi, göstermiş olduğu azim ve mücadeleyle 5 farklı kategoride finallere yükselme başarısını gösterdi.

Final müsabakalarında, Halk Masterler de sporcumuz Heyran Yamaç, tek bayanlar kategorisinde yine aynı yarışmanın çift bayanlar kategorisinde Rasime Başat Keleş ve Heyran Yamaç final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı. Aynı zamanda karışık çiftler kategorisinde de Recep Kaya ve Rasime B.Keleş üçüncülük ödülü için yarışacak.

Diğer bir yanda Türkiye Masterler Badminton şampiyonasında ise KKTC Büyük Bayanlar şampiyonu ve 2 yıl önce ise Türkiye Master tek bayanlar şampiyonu Ülviye Beşe, bu yıl bir kez daha finalde yarışacak.

Master Karışık Çiftler kategorisinde ise Ülviye Beşe /Cafer Yöncü ikilisi, çift erkekler kategorisinde de Cafer Yöncü/Ümit Altın altın madalya için mücadele edecek.

Kafilemize, Badminton sporuna uzun yıllar emek veren ve ciddi başarılara imza atan Tuncay Nazıroğlu koordinatör olarak ve Girne Amerikan Üniversitesi BESYO bölümü öğretim görevlisi, KKTC Badminton camiasının son zamanlar da yetiştirdiği en yetenekli ve kktc badminton şampiyonu eski Türkiye milli takım sporcusu ve badminton antrenörü Savaş Dursun refakat ediyort.

Ülkemizi Ankara daki müsabakalarda temsil etmekte olan KKTC Badminton kafilesi tamamen kendi maddi imkanlarıyla ve hiçbir kurumun desteği olmadan yolculuğuna devam ediyor.