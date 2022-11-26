Badmintoncularımız Ankara'da galibiyetler

Türkiye'de Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 17 yaş altı Milli Takımımız ilk iki günde 13 galibiyet almayı başardı.
Şampiyonanın ilk gününde 6 galibiyet alan sporcularımız ikinci gün 7 galibiyet daha almayı başardı.
Diğer bir sporcumuz Aral Polili de tek erkekler kategorisinde bir tur geçmeyi başardı.
Ayrıca çift erkeklerde Aral Polili ve Jacob Özikiz de 2 tur atlarken, yine çift erkekler kategorisinde Emre Erçelik ve Hüseyin Şahali de 2 tur geçmeyi başardı.
Çift Bayanlar Kategorisinde mücadele eden Nehir Deniz ve Rabia Kadiroğulları da aldıkları galibiyetle bir üst tura yükselmeyi başardılar.