Badmintoncularımız Ankara'da galibiyetler

Türkiye'de Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 17 yaş altı Milli Takımımız ilk iki günde 13 galibiyet almayı başardı.

Şampiyonanın ilk gününde 6 galibiyet alan sporcularımız ikinci gün 7 galibiyet daha almayı başardı.

Tek Bayanlar Kategorisinde mücadele eden sporcularımız Nehir Deniz ve Rabia Kadiroğulları iki tur geçerken, tek erkekler kategorisinde mücadele eden Salih Öztürk, Emre Erçelik ve Hüseyin Şahali de 2 tur geçmeyi başardı.

Diğer bir sporcumuz Aral Polili de tek erkekler kategorisinde bir tur geçmeyi başardı.

Ayrıca çift erkeklerde Aral Polili ve Jacob Özikiz de 2 tur atlarken, yine çift erkekler kategorisinde Emre Erçelik ve Hüseyin Şahali de 2 tur geçmeyi başardı.

Çift Bayanlar Kategorisinde mücadele eden Nehir Deniz ve Rabia Kadiroğulları da aldıkları galibiyetle bir üst tura yükselmeyi başardılar.