BAF'ta yeni başkan Ahmet Ertay

Baf Ülkü Yurdunda başkanlığı bırakan Erhan Arıkan’ın yerine bu akşam gerçekleşen genel kurulda üyelerin onayını alan Ahmet Ertay, Baf Ülkü Yurdu’nun yeni başkanı oldu.

Kulüp lokalinde ve kalabalık katılımla gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını Abdullah Cangil, yardımcılıklarını ise Ali Volkan, Cemal Serdar yaptı.

Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ertay üyelerin onayı ile yıllarını verdiği camiasında başkanlık görevine seçildi.

Genel Kurula Sağlık Bakanı Ali Pilli’de katılırken bir de konuşma yaptı.

Başkanlığa Ahmet Ertay’ın getirildiği genel kurulda Faliyet ve Mali raporda onaylandı. Mali raporda ortam gerilirken yaşanan tartışmalara rağmen onay alındı.

(arenasporkolik)

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 10:03