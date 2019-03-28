Baf Ülkü Yurdu'ndan camiaya çağrı

Baf Ülkü Yurdu Kulubü, basın açıklaması yayınlayarak camiasına çağrı yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Baf Ülkü Yurdu spor kulübü yönetim kurulu olarak ; Özelde Güzelyurt bölgesine genelde ise ülkemize, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’BEN SPORCUNUN ZEKİ,ÇEVİK VE AHLAKLISINI SEVERİM’’ ilkesinden yola çıkarak spor faaliyetlerimizi tüm ekonomik zorluklara rağmen fair-play çerçevesi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda 2018 Eylül ayında başlayan Futbol müsabakalarında bizleri isyan noktasına getiren ve günümüze kadar gelen hakem hatalarına bir nebze dur diyebilmek için ve/veya kamuoyunun dikkatini çekmek amacı ile bu bildiriyi sizlerle paylaşıyoruz.

Kulübümüzün geçmiş yıllarına bakıldığı zaman en centilman takım sıralamasında ilk sıralarda yer alma gurunun yanında en küçük bir ceza bile almadığı görülmektedir. Tüm bu uğraşlarımıza rağmen camiamızın özellikle bu yıl genelde yanlış hakem kararları ile isyan noktasına geldiğini Belirtmek isteriz. Bir çok yanlış hakem kararlarına rağmen bugüne kadar sustuysak bu kararları ört bas etmek için değildir. Buradan gerekirse maç maç alıp lehimize veya aleyhimize verilen kararları deşifre edebilirdik,bu hatalar zinciri devam eder ise deşifre etmekten kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz. Camia olarak bize ayrıcalık sağlanmasını istemiyoruz ve asla kabul edemeyiz, ancak hakemlerimizinde daha saygılı, daha adaletli ve tüm kulüplere eşit mesafede olmalarını talep etmekteyiz.

Bir de sizlerin aracılığı ile buradan büyük BAF camiasına çağrı yapmak istiyoruz.

BAF ‘lı Olmak Bir Ayrıcalıktır. ‘’DİYORUZ’’

1974 öncesi BAF kasabasına bağlı tüm köylerinde doğup büyüyen her birey nerelisin diye sorulduğunda büyük bir gururla ben BAF’lıyım diye cevap verir. BAF adının geçtiği tüm sivil toplum kuruluşları ve dernekler bu ismi ve gururu yaşatmak için uğraşlar sarf ediyorlar. BAF adını ve birlikteliğini 72 yıllık başarılarla dolu mazisini yaşatmak, BAF ÜLKÜ YURDU SPOR KULÜBÜ’ne sahip çıkma ile gerçekleşir. Gelinen noktada görüyoruz ki BAF ÜLKÜ YURDU spor kulübünün federasyonlara bağlı olarak FUTBOL, OKÇULUK, DARTS, BİSİKLET ve BİLARDO branşlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu branşlarda yaklaşık olarak 300 kişiye hizmet veren kulübümüz özelde Güzelyurt bölgesine genelde ise ülkemize sağlıklı,başarılı ve kötü alışkanlıklardan arınmış bireylerin ülkemize kazandırılması için uğraş sarf etmektedir. Bütün bu branşların yürütülmesi için gerekli olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kişi veya kuruluş sayısı sayılıdır. Buradan adında BAF geçen tüm kuruluşlara sesleniyoruz kulübümüze, camiamıza gelin hepbirlikte sahip çıkalım, bu güzide kulübümüze gerekli yardımlaşmayı elbirliği ile sağlayalım. Hade BAF’lılar ve kendini BAF’lı olarak görenler, gelin birleşelim, bütünleşelim ve güçlenelim kulübümüzün armasını taşıyan tüm çocuk, genç ve yetişkinlerimize sahip çıkıp ihtiyaçlarına hepbirlikte karşılık verelim."