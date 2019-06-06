Bağcıer’de bakım başladı

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda yeni sezona yönelik bakım için düğmeye basıldı.

Bu yıl süper lige çıkan Düzkaya’nın stadı komple bakıma alınırken, İlk olarak son derece kötü olan çim dokusu ilaçlanıp kurutuluyor. Daha sonra kurutulan çim dokusunun kaldırılacağı Nihat Bağcıer statdyumunda toprağında 10 cm alınacağı, sahanın enine ve boyuna delinerek toprağın havalandırılacağı açıklandı. Sulama sisteminin de yenileneceği Çatalköy Nihat Bağcıer stadyumunda kumlama ve ekim işlemi de yapılacak. Zemin çalışmaları sonrasında ise tribünlerde de çalışmaların başlayacağı açıklanırken, Spor yazarlarının sağlıklı bir şekilde haber yapabilmesi için basın tribünü ve yayın odaları elden geçirilecek.

brt