Bahçeşehir hem rövanşı hem de liderliği aldı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig, zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne oldu.

5 maç sonunda birer yenilgi ile ilk iki sırayı paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda karşılaştı.

Karşılaşmayı 57-54 kazanan Bahçeşehir, ligin ilk maçında yenildiği rakibinden rövanşı alırken, liderlik koltuğunun da sahibi oldu.

SON PERİYOT NEFES KESTİ



Maça son derece iyi başlayan Bahçeşehir, ilk periyodu 13 sayı farkla üstün tamamladı. Erken toparlan YDÜ ikinci periyotta farkı 7 sayı eritse de devre 34-28 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi üstünlüğünde tamamlandı.Üçüncü periyotta oyunun hakimi YDÜ oldu ve periyot sonuna doğru skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken skor üstünlüğünü yeniden yakalayan Bahçeşehir, rakibine karşı bunu maç sonuna kadar korudu ve karşılaşmadan 57-54 üstün ayrıldı.

RUSTAMOV VE OMAH İŞBİRLİĞİ

Bahçeşehir’de Temur Rustamov 14 sayı 6 asist, Ayomukin Omah ise 8 sayı 17 ribaunt ile öne çıkan oyuncular oldu. YDÜ’de Refet Karamustafaoğlu 15 sayı üretirken, Otenno 8 sayı 10 ribaunt ile maçı tamamladı.