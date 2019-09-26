Bankalarda adım adım çeyrek finale

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadelelerinde sona geliniyor.

Önceki akşam oynanan maçların ardından A Grubu’nda Türkiye İş Bankası ile Creditwest, C Grubu’nda ise Capital Bank ile Asbank, çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubu’nda Creditwest, Ziraat Bankası’nı 7-2 yenmeyi başararak, puanını 9’a yükseltti ve grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı. C Grubu maçında ise Asbank, ikincilik için yarıştığı rakibi Garanti BBVA’yı 6-2 yendi. Bu skorla ikinci sıraya yükselen Asbank, gruptan çıkmayı garantiledi.

Bugün (27 Eylül Cuma) oynanacak maçların ardından turnuvada grup aşaması tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi iki üçüncü takım çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final maçları 2 Ekim Salı günü oynanacak.

Maç Programı:

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank