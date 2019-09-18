Bankalarda Creditwest ve Şekerban'ın gecesi

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda A Grubu’nda Novabank ile Creditwest, B Grubu’nda ise Albank ile Şekerbank karşı karşıya geldi.

Grupta puanı olmayan iki takımın mücadelesinde Şekerbank, Albank’ı 7-3’lük skorla mağlup ederek, gruptaki ilk puanını kazandı. Creditwest ise zorlandığı maçta Novabank’ı 3-1’lik skorla geçerek, ilk galibiyetini aldı ve grubun gidişatını değiştirdi.

Maç Programı:

19 Eylül Perşembe:

Ziraat Bankası-Türkiye İş Bankası

20 Eylül Cuma:

Creditwest-T.Halk Bankası

Koopbank-Albank