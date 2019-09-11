Bankalarda gruplar şekilleniyor

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda heyecan devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada ikinci hafta mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. A Grubu mücadelesinde önceki akşam Ziraat Bankası ile T. Halk Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan Ziraat Bankası, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. T. Halk Bankası ise grubunda çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.