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Bankalarda son haftaya doğru

Bankalarda son haftaya doğru
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Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri tamamlanıyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubu’nda lider Türkiye İş Bankası ile Ziraat Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 9-5 galip ayrılan Türkiye İş Bankası, grubundaki son maçını da kazanarak, 12 puanla lider olarak grubunu tamamlamayı garantiledi.

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