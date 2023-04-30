Barcelona şampiyonluğa yürüyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 4-0 mağlup etti.
Barcelona, Andreas Christensen (Dk. 14), Robert Lewandowski (Dk. 36) ve Raphinha'nın (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Ataklarını ikinci yarıda da sürdüren Katalan ekibi, 82. dakikada Guido Rodriguez'in kendi kalesine attığı golle skoru belirledi.
Betis, beş oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kaptan Joaquin'in 80. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrasında sahada 9 kişi kaldı.
Puanını 79'a çıkaran Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Real Betis ise 49 puanla 6.lıkta kaldı.