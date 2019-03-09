Barcelona yoluna devam etti

LaLiga'nın lideri Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'yu 3-1'le geçerek yoluna devam etti.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Real alt yapısının yetiştirdiği Raul de Tomas'ın golüyle yenik duruma düşen Barça, 38'de Pique ile beraberliği yakaladı. 51'de Messi'nin penaltısıyla öne geçen Barcelona, kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koydu. 82. dakikada çok güzel bir takım oyunu sonrası Suarez ile 3. golü de bulan Barcelona karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Katalan ekibi, Atletico Madrid ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu ve Lyon maçı öncesi moral depoladı.