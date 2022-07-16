Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Barış ve Özgürlük Taekwondo Karate Budo El Sudo/Çirigi, Ayak Yopçagi/Tolyaçagi kırışları önceki gün (CUMA) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde havalandirma sisteminin olmamasından dolayı aşırı sıcakta yarışan gençler sıcağa rağmen Barış ve özgürlük için kırdılar.

Müsabakalara Rekor Denemesi yapmak isteyen bay ve bayan sporcular da katılarak ter döktüler.

Müsabakaları Masterler Öyk Ergin, Ali Uslu, Pınar Akrpınar, Ana Tüysüz yaparken yarışmalarda dereceye girerek Barış Özgürlük Madalyası almaya hak kazananlara ödüllerini

Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.