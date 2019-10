Başakşehir'den 1 puan

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Edin Visca'nın golüyle öne geçen Başakşehir, 90+1'de Patrick Herrmann'ın golüne engel olamayınca Başakşehir sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maça baskılı bir oyunla başlayan Başakşehir, ilk pozisyonunu 3. dakikada buldu. Sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve topu kornere gönderdi. 24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü. 36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına baskılı başlayan Başakşehir, aradığı golü 55. dakikada buldu. Crivelli'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve topu ceza sahası içine kadar süren Visca'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. Mücadelenin 90+1. dakikasında Alman ekibi beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta, arka direkte Bensebaini'nin kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Herrmann boş kaleye gönderdi: 1-1. Uzatma dakikaların kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.