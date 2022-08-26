Başakşehir Konferans Ligi gruplarında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 yenerek gruplara kaldı.
Başakşehir, Bosuil Stadı'nda Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetti.
Medipol Başakşehir rakibini eleyerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde etti.
Başakşehir'e turu getiren golleri, 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Okaka ve 83. dakikada Aleksic kaydetti.
Antwerp'in tek golünü ise 56. dakikada penaltıdan Frey attı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.