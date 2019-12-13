Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nde grubunda lider olarak tur atladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenerek son 32 turuna yükseldi.

24. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Herrmann'ın sağ kanattan altı pas içine gönderdiği topu, Ponck uzaklaştırmak istedi, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Epureanu'ya çarptı ve az farkla yandan auta gitti.

31. dakikada Borussia Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Herrmann, penaltı noktası önünde bekleyen Wendt'e pasını attı. Wendt'in gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

33 dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lainer'in altıpas önüne yerden verdiği pasta, boş pozisyondaki Thuram meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Clichy'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, kaleci Sommer'den de seken top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, açısını düzeltip ceza sahası önünden şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Medipol Başakşehir ceza sahasına atılan ara pası kontrol eden Herrmann, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun altıpas önünde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

70. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Rakibin hatalı pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Elia, altıpas önüdeki Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncunun dönerek çektiği şutta, kaleci Sommer'in ayağından dönen meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Borussia Mönchengladbach'ta Thuram sol kanatta topla buluştu. Rakibinden kurtulan Thuram, açısını düzeltip sert vurdu. Kaleci Mert'in elinden seken top kornere gitti.

77. Medipol Başakşehir çok etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan ön direğe yaptığı ortada, Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında kullanılan korner sonrasında ceza sahasına açılan topu, Ponck kafa ile ceza sahasına bir kez daha gönderdi. Arkasındaki rakibine rağmen meşin yuvarlağı kontrol eden Demba Ba'nın dönerek çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya gitti.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada altıpas önünde topu önünde buluna Crivelli'nin şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Medipol Başakşehir Almanya'dan zaferle çıktı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu.

Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Medipol Başakşehir grubunu lider tamamladı. Sekiz puanda kalan Borussia Mönchengladbach ise 3. sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Grupta, Medipol Başakşehir'in ardından 9 puanla grubu tamamlayan Roma da bir üst tura çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

Maç sonu büyük coşku

Medipol Başakşehir'in uzatma dakikalarında bulduğu gol büyük sevinç yaşattı.

Tüm takım ve teknik ekip saha içinde birbirine sarılırken, tribünlerdeki Türk taraftarlar da coşkuyu doyasıya yaşadı.

Turuncu-lacivertli takımın zaferi, maç sonunda da coşkuyla kutlandı. Soyunma odasında teknik ekip ve futbolcular uzun süre galibiyeti kutladı.

İrfan Can Kahveci'den asker selamı

Medipol Başakşehir orta sahasının önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ikinci golünü Borussia Mönchengladbach'a attı.

İrfan, deplasmanda oynanan maçın 44. dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.

Milli futbolcu, gol sevincini asker selamı vererek kutladı.

İrfan Can, Avrupa kupalarındaki ilk golünü ise Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta atmıştı.

Galibiyet golü Crivelli'den

Medipol Başakşehir'e Almanya'da zaferi getiren golü Fransız futbolcu Enzo Crivelli attı.

Clihcy'nin sol kanattan yaptığı ortada altı pas içinde topu önünde bulan Crivelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Türk taraftarların sayısı arttı

Almanya deplasmanında, karşılaşmanın başlamasının ardından Medipol Başakşehir tribünündeki Türk taraftarların sayısı da arttı.

İlk düdük çaldığında yaklaşık 300 civarında taraftar tribünde yer alırken, ilerleyen dakikalarda bu sayı 500'ün üzerine çıktı.

Alman taraftarların arasında da Türk taraftarların olması dikkati çekti. Tribünlerde Türk bayraklarının yanı sıra Bosna Hersek bayrakları da görüldü.