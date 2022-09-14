Başbakan Üstel KTFF Başkanı Sertoğlu ve heyetini kabul etti

Başbakan Ünal Üstel ,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel’e Milli Takım formasının hediye edildiği kabulde, Üstel “Her türlü desteği vermeye hazırım”dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Milli takım formasını çok beğendiğini belirterek bunun Kıbrıs Türkleri için çok özel bir olay olduğunu, herkesin bu formayı sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Üstel, “Hepimiz bu formayı sahiplenmeliyiz. Gençlerimize bu duyguyu yaşatmalıyız. Ben bu konuda Başbakan olarak üzerime düşen her türlü desteği vermeye hazırım” dedi.

KTFF ve Puma iş birliğini kutlayan ve bu tarz birlikteliklerin KKTC’ye güç kattığına inandığını kaydeden Üstel, “Bu konuda hem KTFF’yi hem de Puma yetkililerini kutlarım. Bu ülke bizim, sahip çıkmalıyız ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aşılamalıyız. Spor burada çok önemli roldedir. Bu formayı her yerde göstermeli, giymekten gurur duyduğumuzu vurgulamalıyız ” diye konuştu

-Sertoğlu: “Kıbrıs Türk halkı olarak formaya sahip çıkmalıyız”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise sürece olan desteğinden dolayı Başbakan Üstel’e teşekkür etti. Puma ile çok uzun süredir bu gurur duyulacak olay için çalıştıklarını kaydeden Sertoğlu, “Lansman gecesi bir Kıbrıslı Türk olarak gurur duydum. Dile kolay ama süreç çok kolay değildi. Artık bizim de bir milli formamız var” dedi.

Bu formaya tüm Kıbrıs Türk halkı olarak sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Sertoğlu, “Biz güzel bir yola çıktık, bu yolda herkesin desteği çok önemli. Bundan sonraki süreçte bu formayı milli futbolculara giydirmek bizim işimiz, bu konuda da çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz.”dedi.

Görüşmede Başbakan Üstel’e ise Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi eşlik etti.