Basın turnuvasında final zamanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları yarın oynanacak. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada sona gelindi.

Turnuvada üçüncülük ve final karşılaşmaları bugün Gençlik Gücü halı sahasında yer alacak. Günün ilk maçında saat 19.00’da yarı finallerde mağlup olan ekipler BRT ile Diyalog Gazetesi üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından saat 20.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi finalde şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara kupaları takdim edilecek.