Başkan Sertoğlu, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ile görüştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, ülkemizde bir dizi temaslarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Düzenlenen özel yemekte, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

Özellikle alt yapılar düzeyinde işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan yemekte, karşılıklı forma takdimi de yapıldı.



KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Ertuğruloğlu ile birlikte, Çavuşoğlu’na Antalya ilinin plakası yazılı olan 7 numaralı KKTC Milli Takımı forması hediye etti.Çavuşoğlu da Sertoğlu ve Ertuğruloğlu’na, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü simgeleyen, 39 numaralı formayı sundu.Oldukça samimi bir atmosferde geçen yemeğin ardından, işbirliği yollarının geliştirilmesi noktasında mutabık kalındı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yemekte dışilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi eşlik etti.