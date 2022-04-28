Başkan Sertoğlu'ndan açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu açıklama yaptı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Dün akşam Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu Bostancı Bağcıl SK’nın küme düşürülmesi olayının Mormenekşe GBSK’nın şikayeti üzerine Disiplin Kurulu’na sevki yapılan Miracle Değirmenlik SK karşılaşması ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. O karşılaşma şikayet üzerine Disiplin Kurulu’na aktarılmış oradan da polise intikal etmiştir. Bu konudaki nihai kararı polis soruşturması sonrasında Disiplin Kurulu tarafından verilecektir.

Dün akşamki karar herhangi bir şikayet üzerine değil tamamen KTFF çalışanının tespit ettiği başka bir evrakla ilgili alınmıştır. Bu alınan karar neticesinde ilgili kulüp direkt olarak küme düşürülmüş, kulüp yetkililerinin de disipline sevki gerçekleştirilecektir. Bostancı Bağcıl SK’nın bundan önce oynadığı maçlarla ilgili herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir. Bu konuda örnek olarak İtalya Serie A Ligi’nde 2005-2006 sezonunda şampiyon olan Juventus şampiyon olmasına rağmen küme düşürülmüş ancak oynadığı maçlarda kazandığı puanlar rakiplere verilmemiştir ve puan durumu bu şekilde oluşmuştur. Bu karar tamamen idari bir karar olup dünyada birçok örneği bulunmaktadır."