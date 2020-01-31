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Basketbol antrenörleri için kapsamlı seminer

Basketbol antrenörleri için kapsamlı seminer
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KKTC Basketbol Federasyonu, önemli isimlerin katılımı ile antrenörler için gelişim semineri düzenliyor. Basketbol Antrenör Gelişim Semineri, 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Hakan Yavuz, Alaeddin Yakan, Simru Kavak ve Aydın Demirözü'nün katılacağı seminer Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Salonu'nda yapılacak.
KKTC Basketbol Federasyonu organizasyonunda, Türkiye Basketbol Federasyonu ve YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteği ile düzenlenecek seminer sadece KKTC Basketbol Federasyonu antrenörlerinin katılımına açıktır olacak.

Seminerde ‘Hızlı Hücum Bireysel Fundemental Çalışmaları’, ‘Hızlı Hücum Takım Organizasyonu’, ‘Pick And Roll Hücum Çeşitleri’ sunumlarını Alaeddin Yakan, ‘Zone Press Çalışmaları’, ‘Pick And Roll Savunma Çeşitleri’ sunumlarını Hakan Yavuz yapacak.

Aydın Demirözü ‘Atletik Performans Çalışmalarında Yeni Trendler’, Simru Kavak ise ‘Aile-Oyuncu-Antrenör İlişki Yöntemleri’ sunumları ile antrenörleri bilgilendirecek.

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