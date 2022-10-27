Basketbol erkekler U20 ve U15’de maçlar sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U20 ve Erkekler U15 Ligi’nde maçlara devam ediliyor.

Önceki akşam tek maç oynanan Erkekler U20 Ligi’nde ikinci hafta tamamlanırken, Erkekler U15 Ligi’nde Kırmızı ve Beyaz gruplarda ilk hafta ertelenen bir maç haricinde oynandı.

U20’de MGA deplasmanda kazandı

Erkekler U20 Ligi’nin ikinci haftasının kapanış maçında Soyerspor ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadelede rakibine oranla üstün bir performans ortaya koyan MGA, karşılaşmadan 81-42 galip ayrıldı.

Mağusa ekibinde Utku Yüney 21, İsmet Burak da 20 sayı ile maçı tamamladı. Ersoy Kırşan 7 ribaunt toplarken, Ulaş Hüseyin Ömer 4 asistle oynadı. Soyerspor’un en etkili ismi rakip potaya 12 sayı bırakan Sezer Toluk oldu.

Erkekler U20 Ligi Puan Durumu:

Takım O G M P

1-YDÜ 2 2 - 4

2-Koopspor 2 2 - 4

3-GAÜ 2 1 1 3

4-MGA 2 1 1 3

4-Akdeniz 2 - 2 2

6-Soyerspor 2 - 2 2

Erkekler U20 Ligi 3.Hafta programı:

Akdeniz-GAÜ 31 Ekim Pazartesi -21.00 (Girne Ertuğrul Apakan S.S.)

Koopspor-Soyerspor 1 Kasım Salı-21.00 (Lefkoşa Atatürk S.S.)

MGA-YDÜ 2 Kasım Çarşamba-20.00 (MAGEM Arena)

U15 Ligi’nde YDÜ ve G.Birliği galip



İki ayrı grupta oynanan Erkekler U15 Ligi’nde birinci hafta maçları ertelenen Soyerspor-Marmara maçı dışında tamamlandı.Kırmızı Grup’ta ilk haftanın kapanış maçında YDÜ ile DAÜ karşılaştı. RA-25 Spor Salonu’nda oynanan maçta üstün bir oyun ortaya koyan YDÜ, rakibini 101-18 yenerek lige iyi bir giriş yaptı.Beyaz Grup’ta da Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile TED ilk maçlarına çıktılar. İskele Spor Salonu’nda yer alan mücadelenin kazananı 84-24’lük skor ile İskele temsilcisi oldu.

Erkekler 15 Ligi 1.Hafta Skorlar:

BEYAZ GRUP:

GAÜ-Koopspor B: 49-29

Ceasar L. G.Birliği-TED: 84-24

KIRMIZI GRUP:

Alsancak-Soyerspor: 60-59

Akdeniz-Koopspor: 47-76

YDÜ-DAÜ: 101-18

Erkekler U15 Ligi 2.Hafta maç programı:

BEYAZ GRUP:

GAÜ-Soyerspor B 31 Ekim Pazartesi -19.00 (Girne Ertuğrul Apakan S.S.)

Koopspor B-TED 1 Kasım Salı-19.00 (Lefkoşa Atatürk S.S.)

Marmara- G.Birliği 4 Kasım Cuma-21.00 (Lefkoşa Atatürk S.S.)

KIRMIZI GRUP:

DAÜ-Koopspor 2 Kasım Çarşamba-20.00 (Necati Taşkın İ. Spor S.)

Soyerspor-Akdeniz 4 Kasım Cuma-19.00 (Lefkoşa Atatürk S.S.)

YDÜ-Koopspor: 5 Kasım Cumartesi-14.00 (YDÜ RA-25 Spor Salonu)