Basketbol Hakem Akademisi, ilk eğitim çalışması yapıldı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla eski basketbol hakemi ve eğitmeni Atilla Topaloğlu’nun ismini vererek hayata geçirdiği Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, ilk eğitim çalışmasını dün maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi.

Biricik, tüm adaylara başarı diledi

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ilk eğitim, açılış konuşmalarıyla başlarken, toplam 30 hakem adayı katılım gösterdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik'in online olarak açılış konuşması yaparken, tüm aday hakemlere başarı dileyerek, hakemliğin önemini kendi bakış açısıyla paylaştı.

Mevlit: Akademimize herkeste anısı olan Atilla Topaloğlu’nun adını verdik

Eğitim kursunda adaylara hitaben bir konuşma yapan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, akademiye herkeste anısı olan hakem büyüklerimizden merhum Atilla Topaloğlu’nun ismini ailesi ile de görüşerek verdiklerini ifade etti.

Mevlit, büyüyen basketbol ailesine tüm hakem adaylarını gerek parke, gerek masa gerekse de farklı alanlara katmak istediklerini, tüm katılımcıların netice itibarı ile bir basketbol sever olarak yanlarında olacağını bildiklerini, bunun da kendilerini heyecanlandırdığını vurguladı.

“Hakem adayları yıl boyunca devam edecek, süreğen ve interaktif bir eğitimden geçecek”

Mevlit, “2020-21 sezonunun bir numaralı spor branşı olmak hedefini koyduk. Basketbol Federasyonu’nun 3 temel çalışma alanı var, maç organizasyonları, milli takımları ve hakemleri. Federasyon olarak bu alanda yapılanma olmaması en büyük eksikti. Daha önce ihtiyaca göre eğitim yapılıyordu, elbette ki hakem camiamızda örnek alınacak çok insan yetişti ve ben onların yetişmesine katkı koyanlara teşekkür ederim” dedi.

Akademiyi kurarken planlı, programlı ve sürekli olmasını istediklerini, katılım gösteren ilk hakem adaylarının süreğen ve interaktif bir eğitimden geçeceğini dile getiren Mevlit, bu eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğinin de altını çizdi.

Pirgalıoğlu: İdealimiz FIBA standartlarında hakem yetiştirmek ve FIBA hakemi çıkarmak

Başkan Mevlit’in konuşmasının ardından söz alan KKTCBF MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu, zorlu pandemi koşulları içerisinde özveri göstererek yanlarında olan tüm hakem adaylarına teşekkür ederken, akademinin ilk katılımcıları olarak ülke basketbol tarihinde yerlerini aldıklarını söyledi.

Pirgalıoğlu, federasyon yönetimi ve MHK’nin böyle bir akademi ideali olduğuna vurgu yaparken, şu ifadelere yer verdi: “KKTC’deki hakemlerimizin ve hakem adaylarımızın Avrupa’da hakemlik yapanlardan yeteneklerinin az olduğuna inanmıyoruz. Hedeflenen ve ilham aldığımız FIBA standartlarında hakem yetiştirmek ve günün sonunda da hakemlerimizi FIBA hakemi olarak görmektir. Bu akademi de bu idealimizle örtüşmüştür”

Hakem adaylarının ilk adımı attığını, ileride hakem olarak da aralarında göreceklerini belirten Pirgalıoğlu, koymuş oldukları hedefi devam ettireceklerini söyleyerek, keyifli başarılı bir kurs diledi.

Topaloğlu: Hakemlik zor bir meslek, bir otorite ve adalet dağıtma noktasıdır

Akademiye ismi verilen merhum hakem Atilla Topaloğlu’nun ailesi adına konuşma yapan eski basketbolcu ve spor yazarı Tahir Topaloğlu ise uzun yıllar basketbol hakemliğine hizmet eden, ardından da eğitmen olarak birçok hakem yetiştirilmesine katkı koyan babasının adının akademiye verilmesinden ailece onur duyduklarını söyledi.

Topaloğlu, hakemliğin zor bir meslek olması yanında bir otorite ve adalet dağıtma noktası olduğunun altını çizerken, katılan hakem adaylarının bu zor mesleği icra edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

3 günlük kursta ilk gün tamamlandı

Konuşmaların ardından 3 gün sürecek hakem eğitim kursu KKTCBF MHK’den iki ismin verdiği eğitimle başladı. MHK’de eğitmen ve danışmanlık görevlerini yürüten Okan Kandıran ve Ramadan Büyükel’in verdiği eğitimlerin ardından ilk gün tamamlanırken, eğitimler bugün (25 Mart Perşembe) ve yarın da devam edecek. Sosyal mesafe ve maske kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen tüm eğitimin video kaydı da yapılırken, bu kayıtlar Basketbol Federasyonu tarafından izlenebilmesi için youtube kanalına yüklenecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 12:09