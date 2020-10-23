Basketbol start alıyor

Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit basket maçlarının Kasım aynın ilk günlerinde başlayacağını açıkladı.

Hazırlıklar başladı

Mevlit Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür ile yaptıkları görüşmelerde anlaşma sağladıklarını ve maçları başlatmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Açılış Kupası düzenleyeceğiz

Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit ilk başta Büyük Erkekler Ligi’nin başlayacağını belirterek “Açılış Kupası adında bir organizasyon yapacağız. Bu organizasyona DAÜ, Çetinkaya, YDÜ, Soyer, GAÜ ve KOOP Spor takımları katılacak” dedi.

Final-four şeklinde tamamlanacak

Orhun Mevlit düzenlenecek organizasyonun tek devreli lig usulüne göre oynanacağını belirterek “tek devreli lig sonunda ilk 4 takımın katılımı ile final-four şeklinde organizasyonu sonuçlandıracağız” dedi.

Hafta başı fikstür çekilecek

Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede belirtilen tüm koşulları yerine getirip, kısıtlı seyirci ile maçlara başlamayı planladıklarını belirterek “Başlamadan önce tüm sporculara PCR yapılması için Sağlık Bakanlığı ile anlaşmaya vardık. Pazartesi veya Salı günü fikstürü belirlemeyi planlıyoruz” dedi.