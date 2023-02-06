Basketbol U14 karmamız Ankara’ya yönlendirildi

Karaman’da düzenlenecek Türkiye Basketbol Bölge Şampiyonası için sabah saatlerinde Adana’ya uçan Basketbol U14 Federasyon Karması, Türkiye’de meydana gelen deprem dolayısı ile Ankara’ya yönlendirildi. Kafile başkanı Uraz Şentürk tarafından yapılan açıklamada Adana’dan Karaman’a doğru yola çıktıkları esnada yaşanan deprem dolayısı ile güzergahlarının değiştiği, şu anda (saat 10.45) Ankara istikametine doğru otobüs yolculuklarının devam ettiği belirtildi.Şentürk, kafilenin akşam saatlerinde Ankara’dan ülkemizde uçacağı bilgisi de paylaşıldı