Basketbol yeni tüzüğüne kavuştu

Basketbolda uzun yıllardan beridir yenilenemeyen ve bu sebeple birçok kez krizlere yol açan tüzükle ilgili beklenen müjde bugün verildi. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü ile bir araya gelerek, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni tüzüğü takdim etti.

Dana, basketbol adına önem taşıyan bir konuyu çözüme kavuşturduklarını ifade ederek, tüzüğün basketbol camiasına hayırlı olmasını diledi.

Sütçü: Basketbol ailesi Dana’nın bu hizmetini hep hatırlayacaktır

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü ise yıllardır beklenen tüzük yenilemesinin Kemal Deniz Dana’nın yoğun gayretleri ve Bakanlar Kurulu’nun onaylaması ile geçmesinin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, “Basketbol ailesi Sayın Dana’nın bu hizmetini asla unutmayacaktır, hep hatırlayacaktır” dedi