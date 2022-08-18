Basketbolda 60’ın üzerinde yeni hakem

KKTC Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla eski basketbol hakemi ve eğitmeni Atilla Topaloğlu’nun ismini vererek hayata geçirdiği Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, kısa süre içerisinde önemli mesafe kaydetti.

15 aylık sürede 2 kez kurs açılırken, bu kurslarda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, Türkiye Basketbol Federasyonu A Klasman Hakemi Murat Ciner, MHK Eğitmeni Okan Kandıran Ramadan Büyükel yanında deneyimli hakemler Nusret Sırdar, Ahmet Maslakçı ve Tugay Yazgan eğitim veren diğer isimler oldu.

Gerek masa hakemi, gerek saha hakemi yetiştirilmesi adına son derece verimli bir dönem geçirilen Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, 15 aylık süreçte basketbola 60’ın üzerinde hakem kazandırma başarısı göstererek önemli bir katkı gerçekleştirdi.