Basketbol’da Federasyon Kupası heyecanı

Basketbol’da Federasyon Kupası'nda ilk maçlar yarın oynanıyor. İlk tur maçları 15 ve 16 Şubat'ta Güzelyurt'ta oynanacak.

Basketbol Federasyonu Lokalinde geçtiğimiz hafta çekilen Federasyon Kupası kuraları sonucunda DAÜ'nün turu bay geçtiği ilk turda yarın saat 18.00’de Soyerspor-Koopspor ile saat 20.00’de ise YDÜ-LAÜ ile Güzelyurt Spor salonunda karşılaşacak.

Cumartesi günü ise saat 16.00’da MTV UP Göçmenköy-GAÜ ile karşılaşacak ve galipler yarı finale yükselecek.

Galiplerin üst tura yükseleceği yarı final maçlarında 18 Şubat’ta Soyerspor-Koopspor galibi ile YDÜ-LAÜ galibi saat 18.00’de, MTV UP Göçmenköy-GAÜ galibi ise DAÜ ile saat 20.00’de karşılaşacak.

Kazananın kupayı alacağı final maçı 21 Şubat'ta saat 19.00’da oynanacak.