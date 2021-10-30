Basketbolda mali rapor oybirliği ile onaylandı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun olağan mali genel kurulu bugün (30 Ekim 2021 Cumartesi) Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Federasyonun mali raporu üye kulüpler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Genel kurulda Divan Başkanlığı görevini Tahir Soyer, Sekreterlik görevlerini Emrah Güven ve Okan Kandıran üstlendi.

Federasyon Genel Sekreteri Tamer Bolat, mali raporları üyelere sundu. Federasyon saymanı Ömer Lütfi Sonuvar da aynı zamanda mali tabloyla ilgili üyelerin sorularını yanıtladı. Ardından mali rapor üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Mevlit tüzük tadilatı yapılacağını aktardı

Genel kurul başlangıcında konuşma yapan federasyon başkanı Orhun Mevlit, geçtiğimiz sezonu özetleyerek bir yıllık çalışmalar çerçevesinde hayata geçirilen yenilikleri aktardı. Mevlit bu haftadan başlamak üzere tüzükte yapılması gereken ve çelişkileri ortadan kaldırmak için tadilat çalışmasını gerçekleştireceklerini ifade ederken, tüzüğün kulüplerle istişare edilerek bir sonraki genel kurulda onaylanmak üzere hazırlanacağını söyledi.

Mevlit ayrıca yeni sezonla ilgili çalışmalar, hedefler ve öngörüler hakkında kulüplere bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.