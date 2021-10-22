Basketbolda önemli işbirliği

KKTC Basketbol Federasyonu ile Pürsu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Pürsu, Lefkoşa 3X3 organizasyonuyla beraber 2021-2022 sezonu için 12 bin adet şişe su sağlanacak.

Sponsorluk anlaşması 18 Ekim Pazartesi günü federasyon binasında KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ile Pürsu Pazarlama Satış Müdürü Mehmet Paşa arasında imzalandı.

Taraflar anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, ilerleyen dönemlerde işbirliğini artırmaya sıcak baktıklarını, bu yönde çalışacaklarını belirtti.

Bir süre önce Merkez Lefkoşa’da düzenlenen ve büyük ilgi gören 3X3 Lefkoşa organizasyonuna önemli destek sağlayan Pürsu, anlaşma çerçevesinde KKTC Basketbol Federasyonu’nun YouTube yayınlarında da yer alacak.

Türkiye’de çeşitli spor müsabakalarında da yer alan bir Koç Holding ürünü olan Pürsu, Türkiye Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Futbol Takımı’nın da resmi su sponsoru.