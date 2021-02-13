Basketbolda online antrenör semineri başladı

KKTC Basketbol Federasyonu, yaşanan COVID-19 pandemisini göz önünde bulundurarak A takımlar seviyesindeki antrenör seminerini online olarak gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile işbirliği içerisinde hazırlanan seminer bugün başlarken, yarın (14 Şubat Pazar) tamamlanacak. Seminerde Türkiye’nin 3 önemli koçu antrenörlerimize eğitim veriyor.

Eğitim Kurulu Üyesi Ahmet Şahinsoy’un antrenörlere hitabı ile başlayan seminerin ilk oturumunda TED Ankara Kolejliler Baş Antrenörü Hasan Özmeriç yer aldı.

Özmeriç, hücum ve savunmada nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı

Hasan Özmeriç 1 saatlik sürede hücumda ve savunmada nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktarırken, önemli detaylara uygulama örnekleri ile yer verdi.

Özmeriç konuşmasının başında basketbolda tek bir doğrunun olmadığını, birçok doğru olabileceğini, burada antrenörlerin tercihlerinin önemli olduğunu belirtti.

Bir koçun oyuncusundan beklentisinin ne olduğunu ortaya açıkça koyması ve bunu oyuncuya en iyi şekilde anlatması gerektiğini belirten Özmeriç, günümüz basketbolunda birebir savunma yapmanın artık kolay olmadığını vurguladı.

Basketbolda çakılı oyuncu mantığının kalmadığında da değinen Özmeriç, atletik yapıda takımların bazı şeyleri daha kolay yapabileceğini dile getirdi.

Seminerin ilk oturumu antrenörlerin Özmeriç’e sorduğu sorularla tamamlandı.

Yakan’dan strateji yaratma ve özel durumların nasıl yönetileceği sunumu

Günün ikinci oturumunda Türkiye’nin deneyimli bir diğer koçu, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Alaeddin Yakan antrenörlere hitap etti. Maçlarda strateji yaratma ve maç içinde yaşanan özel durumların nasıl yönetileceği konusunda bilgilerini paylaşan Alaeddin Yakan, çeşitli örnekler vererek antrenörlerin konuyu daha iyi algılayabilmesini sağladı.

Yakan, özellikle maçlarda öne geçildikten sonra, fark oluştuktan sonra oyuncularda rahat hareketler yaşanabileceğini ve bu negatif ortamların ortadan kaldırılmasının üzerinde durdu.

Antrenörlerin takım öne geçtikten sonra iyi yapılan şeylerin devamını getirmesi gerektiğini, bunun da disiplinle alakalı olduğunu vurguladı.

Yakan farklı konular ve çarpıcı örnekler vererek sunumunu tamamladı ve antrenörlerin görüşlerini alarak oturumunu tamamladı.

Seminer yarın tamamlanacak

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen A takımlar seviyesindeki antrenör semineri yarın (14 Şubat Pazar) düzenlenecek son seminerle tamamlanacak.

Son oturumda Galatasaray’da asistan koçluk ve devamında baş antrenörlük yapmış Ömer Uğurata, antrenörlerimizle bilgilerini paylaşacak. Hızlı hücum, hücum geçişleri ve savunma prensiplerini aktaracak Uğurata, milli takım ve Galatasaray takımından örnekler verecek.