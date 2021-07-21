Basketbolda tarihi iki maç

KKTC A Milli Basketbol Takımı ile Kırgızistan Milli Takımı üç gün içerisinde iki tarihi karşılaşma oynadı. Uzun yıllar milli temaslara hasret olan ülke sporu, basketbolda bu hasreti bir nebze olsun giderdi.

Pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve millilerimizin 78-62 kazandığı ilk dostluk maçının ardından ikinci karşılaşma bugün (21 Temmuz 2021 Çarşamba) yine aynı salonda yer aldı. Keyifli bir mücadele sonunda galip gelen taraf 83-80’lik skorla konuk Kırgızistan oldu.

Millilerimiz mücadeleye Berk Argın, Temur Rustamov, Fuat Farisoğlu, Hamit Çeliktaşlılar ve Emre Çetinaslan beşiyle başladı. Konuk Kırgızistan ise Shakirzhan Kuranbaev, Roman Demchenko, Evgenii Pekhov, Nazım Oruskulov ve Nurtai Subanbekov beşi ile başlangıçta parke zeminde yer aldı.

Son periyottaki performans millilere yetmedi

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-14 üstün kapatan konuk ekip Kırgızistan, ikinci periyodu 43-28’lik üstünlükle noktalayarak soyunma odasına gitti. Üçüncü periyotta millilerimizin farkı eritme çabası karşısında farkı koruyan konuk ekip son periyoda 52-70 üstünlükle girdi. Son periyotta millilerimizin farkı indirme çabaları sonuç verdi. Mücadelenin tamamlanmasına bir buçuk dakika kala tek sayılık farkla 78-77 geride olan milliler öne geçme şansını yakalasa da bunu değerlendiremedi ve konuk ekip kontrolü bırakmayarak mücadeleyi 83-80 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi kaydettiği 28 sayı ile Kırgızistan’dan Shakirzhan Kuranbaev oldu. Millilerimiz adına 23 sayı ile oynayan Berk Argın ise takımımızın en çok sayı kaydeden ismi olarak mücadeleyi tamamladı.

Müsabakaların anısına ödüller verildi

Müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde her iki karşılaşmada görev yapan hakemlere anı plaketlerini Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan takdim etti.

İlk maçın oyuncusu Berk Argın’a maçın adamı ödülünü Milletvekili Hasan Taçoy, ikinci maçın adamı ödülünü Shakirzhan Kuranbaev’e ise KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit takdim etti.

KKTC A Milli Takımı’na müsabakalar anısına ödüllerini spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı verirken, konuk Kırgızistan takımına ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.